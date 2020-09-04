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Боррель признал, что никто не соблюдает оружейное эмбарго в Ливии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что никто не соблюдает эмбарго на поставки оружия в Ливию.

В четверг во время визита в Каир он сказал, что Евросоюз старается контролировать эмбарго, но прекрасно понимает, что поток оружия по-прежнему достигает Ливии. Он считает, что без прекращения поставок оружия будет очень сложно остановить военный конфликт.

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Чтобы противодействовать нарушителям эмбарго, Евросоюз запустил военно-морскую операцию IRINI.

Боррель встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и поблагодарил за усилия по прекращению огня в Ливии.

Военный конфликт в Ливии продолжается с конца 2011 года, когда был убит президент страны Муаммар Каддафи. За власть борются международно признанное правительство, которое базируется в Триполи, и силы под начальством генерала Халифы Хафтара.

Ливия Египет Жосеп Боррель

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