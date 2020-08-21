Лукашенко предложил Макрону помочь с проблемой "желтых жилетов"

Так он отреагировал на предложение Макрона о посредничестве между Минском и белорусским обществом

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на его предложение стать посредником вместе канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в диалоге действующего режима с белорусским гражданским обществом.

"Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном", - заявил Лукашенко, выступая в пятницу перед работниками агрокомбината "Дзержинский". Видеофрагмент выступления президента распространил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко также раскритиковал за высказанную позицию госсекретаря США Майка Помпео, которого он с иронией назвал "великим другом белорусского народа". "Майк Помпео - великий друг белорусского народа, недавно разразился, охарактеризовал обстановку... Пусть там у себя разберутся сначала... Почему они озаботились?" - спросил Лукашенко у работников агрокомбината.

"Немцы там с коронавирусом не могут разобраться, демонстрации...Почему они озаботились Беларусью?" - продолжил президент. Он считает, что "это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую сторону".