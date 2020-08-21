Адвокат Тихановской подал жалобу о признании выборов недействительными

Кандидат в президенты от белорусской оппозиции Светлана Тихановская Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Адвокат Максим Знак, представляющий интересы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, подал в Верховный суд страны жалобу о признании выборов 9 августа недействительными.

В объединенном штабе уточнили, что решение о начале производства можно ожидать в течение 3 дней. Сама Тихановская в настоящее время находится в Литве.

Накануне экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая подала аналогичную жалобу.

Ранее все кандидаты в президенты, за исключением Александра Лукашенко, подали в ЦИК жалобы на итоги выборов. Белорусский ЦИК их отклонил.

В стране уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.