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Тихановская пообещала вернуться в Белоруссию

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вернется на родину, как только почувствует себя в безопасности. Она сказала это на пресс-конференции 21 августа.

"Я безумно люблю свою родину, и я очень хочу туда вернуться", - заявила она.

Как долго будут продолжаться протесты в Белоруссии, она спрогнозировать не смогла. На вопрос, выдвинется ли она на новые президентские выборы, если их объявят, она отвечать пока не стала, пишет TUT.BY.

Во вступительной речи Тихановская повторила требования оппозиции - прекратить насилие, освободить политзаключенных и провести новые свободные выборы.

Ранее соратница Тихановской Ольга Ковалькова высказала надежду на ее скорое возвращение в страну. По мнению Ковальковой "ей здесь сейчас ничего не угрожает".

Тихановская неожиданно уехала в Литву в ночь на 11 августа. Это произошло после того, как она зашла в здание Центризбиркома Белоруссии, а затем перестала выходить на связь. В ее штабе и в МИД Литвы заявили, что ее переезд был вынужденным. В первом видеообращении после отъезда Тихановская сказала, что уехала ради детей.

Для трансфера власти ее сторонники создали Координационный совет оппозиции в Белоруссии. Член президиума совета Мария Колесникова 20 августа сказала, что совет не будет препятствовать против участия Александра Лукашенко в новых президентских выборах.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Светлана Тихановская Белоруссия Ольга Ковалькова Литва

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