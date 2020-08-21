ООН насчитала четверых погибших во время акций протеста в Белоруссии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляет о гибели четверых человек на акциях протеста в Белоруссии.

"Мы напоминаем властям Беларуси об абсолютном запрете пыток и повторяем призыв, сделанный на прошлой неделе Верховным комиссаром, к незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех заявлений о нарушениях прав человека. В их число входят гибель четырех человек в результате травм, полученных во время акций протеста", - говорится в заявлении УВКПЧ, распространенном в пятницу.