Тихановская сообщила о шести погибших в ходе протестов в Белоруссии

Она добавила, что эти акции не направлены против России или в пользу этой страны

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что во время протестных акций в республике погибли не менее шести человек.

"Как минимум шесть человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы", - сказала Тихановская во вторник по видеосвязи с комитетом Европарламента по международным делам.

По ее словам, участников мирных акций протеста запугивают физической силой и угрозой тюрьмы.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило о гибели четырех человек на акциях протеста в Белоруссии. При этом в МВД Белоруссии заявили, что не предоставляли ООН таких данных.

Тихановская подчеркнула, что акции протеста в Белоруссии представляют собой мирную революцию, которая не направлена ни против России, ни в ее пользу и не является геополитической.

По ее словам, подобные акции также не связаны с перспективами переориентации Белоруссии на ЕС или против Евросоюза. Она отметила, что речь идет именно о праве белорусского народа свободно выбирать своих лидеров. Она также призвала все страны уважать территориальную целостность Белоруссии.

В Белоруссии две недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%. В ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.