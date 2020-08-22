Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 21.08В России 946 976+4 870В мире 22 949 234+270 751

На Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости COVID-19

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро 22 августа выявлено 2 328 заболевших за сутки COVID-19, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 21 августа, было 2 106 заболевших за сутки COVID -19, 20 августа был отмечен антирекорд по количеству инфицированных за сутки - 2134. 19 августа сообщалось о 1967 заболевших

За последние сутки после перенесенной болезни 657 пациентов выздоровели. Скончались за сутки 37 человек.

Количество инфицированных составило на утро субботы 102 971 человек, выздоровевших - 51 735, умерли с начала пандемии от COVID-19 2 244 человек. Сейчас на Украине COVID-19 болеет 48 992 человек, что на 1 634 больше, чем днем ранее.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 634 подозрения на заболевание COVID-19.

Украина коронавирус

Новости
Навальный попал в больницу

Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине

Что случилось этой ночью: суббота, 22 августа

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

Тихановская не будет баллотироваться в случае новых президентских выборов

Тихановская не будет баллотироваться в случае новых президентских выборов

Роскосмос сообщил о нормальном давлении на МКС несмотря на утечку

Экипаж МКС изолировал американский сегмент для поиска источника утечки

ООН насчитала четверых погибших во время акций протеста в Белоруссии

Что произошло за день: пятница, 21 августа

Адвокат Тихановской подал жалобу о признании выборов недействительными

Адвокат Тихановской подал жалобу о признании выборов недействительными

Лукашенко предложил Макрону помочь с проблемой "желтых жилетов"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');