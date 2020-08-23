Юлия Тимошенко заразилась COVID-19

Ее пресс-секретарь сообщила, что состояние политика оценивается как тяжелое

Юлия Тимошенко Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась новым коронавирусом, заявляет пресс-секретарь политика Марина Сорока.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", - написала она на своей странице в фейсбуке в воскресенье.

В минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его супруга и сын переболели новым коронавирусом.

Еще ранее Зеленский предупредил, что страна на грани второй волны COVID-19, и заявил о необходимости усиления информирования людей относительно противодействия его распространению.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в настоящее время на Украине выявлено 107 379 заболевших новым коронавирусом. Умерли 2 313 человек.