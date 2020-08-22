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Массовая акция протеста в центре Минска завершилась без задержаний

Массовая акция протеста в центре Минска завершилась без задержаний
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - У Дома правительства в Минске завершилась очередная массовая акция протеста.

По информации телеграм-каналов, в митинге приняли участие около 3 тыс. человек. Все прошло мирно, задержаний не было.

Очевидцы сообщали, что участники акции пели и танцевали народные танцы.

Прежде чем собраться у Дома правительства, протестующие прошли колонной по проспекту Независимости.

Как сообщалось, перед протестующими выступила член координационного совета оппозиции, соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова. Она призвала белорусов сохранять мирный характер акций.

Также на площади был замечен еще один член координационного совета оппозиции, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Общаясь с протестующими, он в свою очередь отметил, что "никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом. Мы (координационный совет оппозиции -ИФ) не являемся институтом правовым, который может заменить правительство, или президента, или парламент. У нас нет таких ни полномочий, ни задач. Мы просто говорим, что настало время услышать народ. Услышать и сделать из этого конкретные четкие выводы".

Ранее, днем 22 августа, на площадке у Комаровского рынка также прошла мирная акция против насилия.

Как сообщалось, в Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни пострадали при задержаниях. Четыре человека погибли. К настоящему времени не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

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