Тихановская выразила уверенность в отказе армии разгонять мирные акции

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская убеждена в отказе военных разгонять мирных демонстрантов, даже если им поступит такой приказ.

"Это будет преступлением со стороны армии, если будут выполнять такой преступный приказ против белорусского народа, они ведь тоже граждане Белоруссии, не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают", - сказала она в опубликованном в воскресенье интервью агентству BNS.

Тихановская также назвала запугиванием объявление Александра Лукашенко о проведении масштабной боевой подготовке.

Экс-кандидат также заявила, что чувствует себя в Литве в полной безопасности. Тихановская пояснила, что решила ранее уехать в Литву потому, что там находились ее дети и у нее была литовская виза.

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