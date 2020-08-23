Протестующие в Минске начали уходить от резиденции Лукашенко

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Протестующие ушли от Дворца независимости в Минске.

"После продолжительного стояния толпы и силовиков первые решили расходится. Люди начали возвращаться обратно к стеле. Все это время в столице наблюдались перебои с интернетом (мобильным - ИФ)", - сообщает портал onliner.by.

Ранее часть протестующих дошла до Дворца независимости - рабочей резиденции президента Белоруссии. Как передавал корреспондент агентства "Интерфакс", протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Очевидцы сообщили, что на территорию Дворца независимости сел вертолет.

По информации ряда белорусских телеграм-каналов, во Дворце независимости находится президент Александр Лукашенко. Официального подтверждения этой информации нет.

В воскресенье, 23 августа, в Минске проходит массовая акция оппозиции. Изначально манифестанты собрались на площади Независимости. Интернет-ресурсы сообщают о 200 тыс. митингующих.