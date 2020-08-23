Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во Дворец независимости, свою резиденцию, рядом с которой в воскресенье собирались протестующие.

"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости!!" - написал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".

На видео, опубликованном каналом, Лукашенко выходит из вертолета, на нем бронежилет черного цвета, одет он также во все черное. В руках он держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.

На втором видео с территории Дворца независимости видно, как Лукашенко идет к резиденции с автоматом, и спрашивает у кого-то из присутствующих: "Там никого не осталось, да?" и показывает в сторону, где были протестующие.

Ранее сообщалось, что часть протестующих в Минске дошли до Дворца независимости - рабочей резиденции президента Белоруссии. Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.

В воскресенье, 23 августа, в Минске проходит массовая акция оппозиции. Изначально митингующие собрались на площади Независимости. Интернет-ресурсы сообщают о 200 тыс. митингующих.