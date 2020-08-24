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Тихановская призвала к диалогу о мирной передаче власти в Белоруссии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи в Вильнюсе с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом заявила о готовности разрешить кризис в стране путем диалога о мирной передаче власти.

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"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. Также мы требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Белоруссии против своего народа", - говорится в заявлении ее штаба после встречи.

Тихановская также призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии. "Только народ Белоруссии будет решать свое будущее на новых, справедливых и свободных выборах", - сказала оппозиционер.

Светлана Тихановская Белоруссия

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