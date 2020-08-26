Тихановская назвала ситуацию в Белоруссии революцией сознания

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает себя победительницей выборов 9 августа, а приписываемый Александру Лукашенко результат – фальсифицированным.

"Но вопрос не в том, кто сегодня президент, это не имеет никакого значения. Важно, что белорусы больше не могут доверять Лукашенко, они его больше не хотят, вот и все. Он больше не легитимен. Это не случилось внезапно, это развивалось постепенно. То, что происходит, – это революция сознания", - сказала Тихановская в интервью французской газете Le Monde, опубликованном в среду.

При этом она отметила, что добиваться ухода Лукашенко и защищать свои права его противники намерены любыми законными действиями.

"Все белорусы хотят, чтобы он ушел. Они изменились, у них открылись глаза, они не могут больше соглашаться с тем, чтобы он возглавлял эту страну после всего, что он сделал. Рано или поздно, он уйдет благодаря мирным манифестациям и забастовкам. Чем скорее, тем лучше, чтобы избежать погружения страны в экономический и политический кризис", - сказала Тихановская.

Она также отметила, что во время избирательной кампании оппозиция призывала силы порядка больше не подчиняться "преступным приказам" Лукашенко и этот призыв остается актуальным.

"Мы знаем, что большинство сотрудников правоохранительных органов может мало в чем себя обвинять. Но те, кто приказывал совершать преступления, должны быть привлечены к ответственности, и правосудие должно свершиться. Некоторые уже нашли в себе мужество преодолеть свой страх, чтобы присоединиться к народу", - продолжила оппозиционный политик.

Она добавила, что верит в то, что "белорусы не захотят убивать белорусов".

При этом Тихановская подчеркнула, что репрессии властей стали менее заметными и более прицельными, чем в первые после голосования дни, но не ослабевают. "Конечно, некоторые силы поддерживают Лукашенко, но они должны понимать, что это теперь бесполезно, так как общество изменилось, страх сменил сторону. Люди больше этого не позволят. Они знают, что отныне они не одни перед лицом репрессивной машины", - сказала бывший кандидат в президенты.

На вопрос, какое впечатление произвел на нее образ Лукашенко 23 августа с автоматом в руках и в военном обмундировании, Тихановская ответила, что не поняла, что он хотел тем самым показать. "Вместо того, чтобы напугать население, он вызвал всеобщий смех", - заявила Тихановская.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем на них объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Накануне Тихановская заявила, что во время протестных акций в республике погибли не менее шести человек. По информации белорусских властей, погибло трое человек. ООН заявляет о гибели четверых. К настоящему времени до сих пор не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.