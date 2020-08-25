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Висконсин охватили беспорядки из-за стрельбы полиции в афроамериканца

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в ночь на вторник применили слезоточивый газ против демонстрантов в городе Кеноша (штата Висконсин, США) во время акции протеста. Демонстрации начались после того, как полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джейкоба Блэйка в минувшее воскресенье, сообщает американский телеканал CBS.

Противостояние между полицейскими и протестующими произошло в ходе демонстрации близ здания окружного суда города Кеноша.

Демонстранты скандировали фразу "Нет правосудия – нет мира", а также слоганы движения Black Lives Matter. Они бросали в полицейских петарды, стеклянные и пластиковые бутылки. В ответ силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Затем протестующие устроили у здания суда пожар. На этот раз полицейские использовали перечный газ и резиновые пули. На место прибыла национальная гвардия.

Беспорядки в Кеноше продолжаются второй день. Накануне в городе ввели комендантский час с 20:00 (03:00 по московскому времени), но это не помешало людям выйти на улицы и протестовать против жестокости полиции. В понедельник власти мобилизовали 125 сотрудников нацгвардии. В предыдущую ночь полиция также прибегла к спецсредствам – протестующие поджигали машины, били стекла, вступали в стычки с полицейскими.

Беспорядки начались после того, как в воскресенье полицейские семь раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блэйку, когда он садился в машину, где находились трое его детей. Сейчас пострадавший находится в больнице. Двое полицейских, стрелявших в Блейка, отправлены в административный отпуск после того, как видео инцидента попало в сеть.

Причина стрельбы не сообщается. Как сообщают СМИ, очевидцы предполагают, что Блэйк пытался разнять в драке двух женщин и был вовлечен в потасовку с полицейскими. Один из очевидцев сообщил, что слышал, как кто-то попросил пострадавшего бросить нож. Однако губернатор штата Висконсин Тони Иверс сообщил, что нет никаких доказательств того, что у Блэйка был нож или иное оружие.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден призвал к "немедленному, полному и прозрачному расследованию". Кроме того, он заявил, что сотрудники полиции, вовлеченные в стрельбу, должны быть "привлечены к ответственности".

США Висконсин Джейкоб Блэйк

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