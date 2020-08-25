Раненный в Висконсине афроамериканец оказался частично парализован

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Афроамериканец Джейкоб Блэйк оказался парализован ниже пояса из-за ранений, которые он получил в результате действий полиции в воскресенье в городе Кеноша (штата Висконсин, США).

Как отмечает газета Chicago Sun-Times, о состоянии пострадавшего рассказал его отец. По его словам, у 29-летнего Блэйка восемь огнестрельных ранений. Врачи пока не дают прогнозов о том, сможет ли мужчина восстановиться.

Ранее сообщалось, что в воскресенье полицейские несколько раз выстрелили в спину Блэйку, когда он садился в машину, где находились трое его детей. Сейчас пострадавший находится в больнице. Двое полицейских, стрелявших в Блейка, отправлены в административный отпуск после того, как видео инцидента попало в сеть.

Происшествие спровоцировало волну беспорядков в Кеноше.