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Раненный в Висконсине афроамериканец оказался частично парализован

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Афроамериканец Джейкоб Блэйк оказался парализован ниже пояса из-за ранений, которые он получил в результате действий полиции в воскресенье в городе Кеноша (штата Висконсин, США).

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Как отмечает газета Chicago Sun-Times, о состоянии пострадавшего рассказал его отец. По его словам, у 29-летнего Блэйка восемь огнестрельных ранений. Врачи пока не дают прогнозов о том, сможет ли мужчина восстановиться.

Ранее сообщалось, что в воскресенье полицейские несколько раз выстрелили в спину Блэйку, когда он садился в машину, где находились трое его детей. Сейчас пострадавший находится в больнице. Двое полицейских, стрелявших в Блейка, отправлены в административный отпуск после того, как видео инцидента попало в сеть.

Происшествие спровоцировало волну беспорядков в Кеноше.

Беспорядки после ранения афроамериканца в Висконсине

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США Джейкоб Блэйк

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