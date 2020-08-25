Помпео отправился в Судан первым в истории прямым рейсом из Израиля

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео во вторник отправился из Израиля в Судан первым в истории прямым авиарейсом между странами.

"Рад объявить, что мы осуществляем первый официальный беспересадочный рейс из Израиля в Судан", - написал Помпео в твиттере, набрав слово "беспересадочный" прописными буквами.

Помпео посетил Израиль, где провел переговоры с премьером страны Биньямином Нетаньяху и главой МИД Бенни Ганцем после объявления ранее в этом месяце о полной нормализации дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ.

Теперь Помпео посетит Судан, Бахрейн и Эмираты в рамках усилий США, направленных на то, чтобы и другие арабские страны налаживали отношения с Израилем. При этом в интервью газете The Jerusalem Post Помпео отказался назвать арабскую страну, которая следующей нормализует отношения с Израилем.

В марте власти Судана начали открывать воздушное пространство страны для пролетов коммерческих авиарейсов в Израиль. Такое решение было принято после встречи Нетаньяху с руководителем Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом в феврале. Тогда лидеры объявили, что будут предпринимать шаги к нормализации отношений между государствами.