Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
на 25.08В России 966 189+4 696В мире 23 647 377+226 959

Помпео отправился в Судан первым в истории прямым рейсом из Израиля

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео во вторник отправился из Израиля в Судан первым в истории прямым авиарейсом между странами.

"Рад объявить, что мы осуществляем первый официальный беспересадочный рейс из Израиля в Судан", - написал Помпео в твиттере, набрав слово "беспересадочный" прописными буквами.

Помпео посетил Израиль, где провел переговоры с премьером страны Биньямином Нетаньяху и главой МИД Бенни Ганцем после объявления ранее в этом месяце о полной нормализации дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ.

Теперь Помпео посетит Судан, Бахрейн и Эмираты в рамках усилий США, направленных на то, чтобы и другие арабские страны налаживали отношения с Израилем. При этом в интервью газете The Jerusalem Post Помпео отказался назвать арабскую страну, которая следующей нормализует отношения с Израилем.

В марте власти Судана начали открывать воздушное пространство страны для пролетов коммерческих авиарейсов в Израиль. Такое решение было принято после встречи Нетаньяху с руководителем Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом в феврале. Тогда лидеры объявили, что будут предпринимать шаги к нормализации отношений между государствами.

США Судан Израиль Майк Помпео

Новости по теме

Новости

Тихановская сообщила о шести погибших в ходе протестов в Белоруссии

Двое российских военных ранены в Сирии в результате обстрела патруля

В Сеуле допустили, что Ким Чен Ын в коме

В Сеуле допустили, что Ким Чен Ын в коме

The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

В Висконсине вспыхнули беспорядки из-за стрельбы полиции в афроамериканца

Власти Калифорнии назвали историческими природные пожары в 2020 году

Власти Калифорнии назвали историческими природные пожары в 2020 году
Пандемия коронавируса

Кипр решил открыть границу для некоторых россиян

В Индии рухнул шестиэтажный жилой дом

В Индии рухнул шестиэтажный жилой дом

Что случилось этой ночью: вторник, 25 августа

TikTok официально подала иск против указа Трампа

TikTok официально подала иск против указа Трампа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');