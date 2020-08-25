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В Белоруссии глава стачкома МТЗ Дылевский арестован на 10 суток

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Сергей Дылевский получил 10 суток административного ареста, сообщила пресс-служба совета.

"Решением суда член Координационного совета Дылевский наказан по статьям 23.34 и 23.4 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и неповиновение законному распоряжению должностного лица - ИФ) - административным арестом в 10 суток", - говорится в сообщении.

Накануне двух членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали в рамках административного процесса в районе Минского тракторного завода (МТЗ). Их обвиняют в организации несанкционированного мероприятия.

Суд над Ковальковой также должен пройти во вторник.

Белоруссия Сергей Дылевский

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