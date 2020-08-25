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Члена совета белорусской оппозиции Ковалькову арестовали на 10 суток

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Суд назначил задержанной в понедельник члену Координационного совета белорусской оппозиции Ольге Ковальковой административный арест на 10 суток, сообщили в объединенном штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

"По Ольге Ковальковой административный арест на 10 суток подтверждаем", - говорится в телеграм-канале пресс-службы штаба.

Ранее во вторник еще один член президиума Координационного совета Сергей Дылевский также получил 10 суток административного ареста. Он и Ковалькова были задержаны в понедельник днем в районе Минского тракторного завода.

На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В состав Координационного совета вошли около 50 человек.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после создания совета оппозиции заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 УК Белоруссии "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии".

В стране с 9 августа продолжаются массовые акции несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%.

Белоруссия Ольга Ковалькова

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