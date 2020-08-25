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CNN удостоился редкой похвалы от Трампа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник похвалил телеканал CNN, который он обычно называет "фейковыми новостями", за то, как он освещал старт съезда Республиканской партии.

"Мне очень понравилось, что CNN осветил почти все, что было на съезде вчера вечером. Это хорошо для CNN и хорошо для всей нашей страны. Спасибо", - написал он в твиттере.

Такая похвала особенно примечательна, так как считается, что CNN поддерживает не Трампа, а его оппонентов из Демократической партии. Президент США, как правило, публично ругает этот телеканал, называет его необъективным.

При этом в понедельник Трамп раскритиковал телеканал Fox News, который как раз считают прореспубликанским, за то, что там показали лишь отрывки с первого дня республиканского съезда.

В понедельник на съезде делегаты официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.

США Дональд Трамп CNN

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