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Республиканцы выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Республиканцы выдвинули Трампа кандидатом в президенты США
Фото: Reuters

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Участники съезда Республиканской партии США в понедельник официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты страны.

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В ходе партийного съезда в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) действующий президент заручился поддержкой республиканских делегатов из всех штатов.

Ранее в понедельник делегаты поддержали Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США.

Таким образом, теперь Трамп и Пенс - официальные претенденты на переизбрание. На выборах в ноябре им будут противостоять кандидат в президенты от демократов Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

Хроника 09 января 2018 года – 24 августа 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп

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