Медведев пообещал, что РФ ответит на готовящийся углеродный налог в ЕС

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Россия должна разработать меры внутреннего и внешнего реагирования на случай введения углеродного налога в ЕС, но будет готова к переговорам по этой теме на разных площадках, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Подобный механизм, если его вводить без каких-либо ограничений или комментариев, будет противоречить нормам действующих международных соглашений, включая рамочную конвенцию ООН по изменению климата, которая не позволяет использовать меры борьбы с изменением климата для ограничений международной конкурентоспособности. С этим и связано наше обсуждение, чтобы мы понимали, какие меры, прежде всего внешнего реагирования, нам нужно готовить, если все-таки эта инициатива вступит в силу", - сказал Медведев на совещании по вопросу обеспечения долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС.

Он сообщил, что "в настоящее время правительство разрабатывает правовую основу для регулирования выбросов парниковых газов, в частности, будут актуализированы наши подходы к такой продукции, чтобы они получили признание, в том числе на международном уровне".

Медведев также констатировал, что введение такого налога будет иметь серьёзные последствия для российских экспортеров.

"Для российской экономики это тоже будет иметь весьма серьёзные последствия, могут пострадать наши базовые отрасли, такие как чёрная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика, и из-за такого трансграничного урегулирования может значительно сократиться потребление и российской нефти, и угля. По оценкам Академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров будут составлять миллиарды евро", - сказал он.

По его словам, к этой инициативе весьма сдержанно относятся в Германии, а также "без восторга" - в США и КНР.

Медведев отметил, что ущерб для российской экономики при введении такого налога "пока невозможно в полном объеме подсчитать". Но, ещё раз, подчеркнул он, "речь идёт об очень значительных выпадающих доходах".

В совещании приняли участие вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.