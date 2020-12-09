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Чубайс предложил решить проблему с углеродным налогом с помощью ВИЭ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс предложил бизнесу решение проблемы трансграничного углеродного регулирования (ТУР) за счет строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) либо покупки электроэнергии ВИЭ.

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Как сообщил Чубайс журналистам, был произведен расчет IRR (внутренней ставки доходности - ИФ) таких инвестиций. "Наши расчеты показывают, что доходность есть, 8-12%", - сказал он на заседании комитетов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

При этом Чубайс отметил, что путь оспаривания ТУР в Всемирной торговой организации (ВТО) тоже возможен, бизнес имеет право защищать свои инвестиции.

Еврокомиссия в рамках запланированной "зеленой сделки" с 2023 года введет пограничный корректирующий механизм, который призван уравнять продукцию, произведенную с минимальными выбросами CO2, с товарами из других стран, где используются более дешевые технологии и недостаточно регулируются выбросы парниковых газов. Углеродный сбор может составить $30 за тонну выбросов CO2.

В сентябре Чубайс сделал резонансное заявление о том, что пассивность с введением жесткого углеродного законодательства и платы за выбросы может стоить российским экспортерам от $3 млрд до $6 млрд в год с установлением ЕС в 2023 году налога на углеродоемкий импорт.

Анатолий Чубайс

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