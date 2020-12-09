Чубайс предложил решить проблему с углеродным налогом с помощью ВИЭ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс предложил бизнесу решение проблемы трансграничного углеродного регулирования (ТУР) за счет строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) либо покупки электроэнергии ВИЭ.

Как сообщил Чубайс журналистам, был произведен расчет IRR (внутренней ставки доходности - ИФ) таких инвестиций. "Наши расчеты показывают, что доходность есть, 8-12%", - сказал он на заседании комитетов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

При этом Чубайс отметил, что путь оспаривания ТУР в Всемирной торговой организации (ВТО) тоже возможен, бизнес имеет право защищать свои инвестиции.

Еврокомиссия в рамках запланированной "зеленой сделки" с 2023 года введет пограничный корректирующий механизм, который призван уравнять продукцию, произведенную с минимальными выбросами CO2, с товарами из других стран, где используются более дешевые технологии и недостаточно регулируются выбросы парниковых газов. Углеродный сбор может составить $30 за тонну выбросов CO2.

В сентябре Чубайс сделал резонансное заявление о том, что пассивность с введением жесткого углеродного законодательства и платы за выбросы может стоить российским экспортерам от $3 млрд до $6 млрд в год с установлением ЕС в 2023 году налога на углеродоемкий импорт.