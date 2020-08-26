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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич покинула здание Следственного комитета Белоруссии, отказавшись дать показания.

"Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, подписку о неразглашении давать так же не стала. Я не считаю, что мы занимаемся чем-то незаконным", - сказала она журналистам.

Алексиевич сообщила, что остается в статусе свидетеля и не исключила повторного вызова на допрос.

Ранее она отметила неизбежность участия России в урегулировании политического кризиса в стране.

"Мировая поддержка для нас очень важна, но не обойдется и без Путина", - сказала она журналистам.

При этом, отвечая на вопрос о возможности вмешательства России в ситуацию в Белоруссии, она ответила: "Здесь должна быть позиция мирового сообщества четкая и понятная, оно должно стоять на своем".

Белоруссия Светлана Алексиевич

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