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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию
Писатель Светлана Алексиевич
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.

"Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", - сообщила помощница писательницы в понедельник порталу tut.by.

Алексиевич оставалась единственным из семи членов президиума Координационного совета оппозиции, кого не задержали или заставили покинуть страну после того, как был основан оппозиционный совет. Его создание инициировал избирательный штаб кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской. В совет вошли видные общественные деятели и эксперты.

Алексиевич – первый белорусский лауреат Нобелевской премии. Нобелевская премия по литературе 2015 года была присуждена писательнице "за полифоническое творчество – памятник страданию и мужеству в наше время". Среди ее произведений книги "У войны не женское лицо" (1985), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013).

26 августа Алексиевич вызывали в Следственный комитет Белоруссии на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о КС, тогда она отказалась давать показания.

9 сентября Алексиевич заявила журналистам, что не планирует покидать Белоруссию. Утром того же дня стало известно, что неизвестные пытались попасть в квартиру Алексиевич.

18 сентября в Белоруссии вышел на свободу после административного ареста член президиума КС оппозиции, представитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Совет 12 сентября решил работать без президиума и не переизбирать новый.

В связи с созданием координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса республики. Эта статья предполагает наказание за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны. Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Белоруссии назвал созданный совет "черной сотней" и попыткой захвата власти.

После обвинений со стороны властей несколько человек вышли из оппозиционного совета.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Белоруссия Германия Светлана Алексиевич

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