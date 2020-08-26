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Путин обсудил с итальянским премьером Белоруссию и ситуацию с Навальным

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте состоялся по инициативе итальянской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела Республики и давления на ее руководство. Высказано понимание, что сейчас главное - не допустить какой-либо эскалации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в Кремле, "затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации Алексея Навального". "С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего", - отметили в пресс-службе.

Стороны также обсудили борьбу с коронавирусом, включая разработку вакцин.

"При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания", - сообщили в пресс-службе президента РФ.

Путин и Конте также обсудили кризис в Ливии.

"В отношении кризиса в Ливии отмечено, что он не имеет военного решения и должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами. Констатирована необходимость скорейшего возобновления межливийского диалога", - говорится в сообщении.

Владимир Путин Италия Джузеппе Конте

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