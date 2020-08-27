Песков повторил, что нет оснований для расследования инцидента с Навальным

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Доследственная проверка, которую МВД начало в связи со случившимся с Алексеем Навальным, это обычная, ежедневная работа, а для начала следствия по-прежнему нет оснований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это - доследственные действия. Для следствия нет оснований, но доследственные действия в подобных случаях они всегда проводят. Это их ежедневная работа, о чем они и сообщили", - сказал он на вопрос, означает ли заявление МВД, что подход Кремля к этому инциденту изменился. Раньше Песков несколько раз говорил, что для расследования нет повода, поскольку не выявлено и не найдено вещество, которым могли бы отравить оппозиционера.

"Здесь в данном случае, ничего не изменилось. У нас по-прежнему, к сожалению, нет понимания, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится больной". - добавил он.

Он подчеркнул, что доследственные мероприятия МВД начало проводить сразу же после случившегося.

"Конечно, они не информируют каждый раз о своей ежедневной работе ни администрацию президента, ни другие организации", - продолжил он.

Ситуация на контроле у Владимира Путина не находится, добавил Песков.

"Что они делают конкретно, наверное, не может быть траспарентным - никакие следствия транспарентно и открыто не проходят", - отметил пресс-секретарь.

Полного и прозрачного расследования отравления Навального ранее требовали представители США, Евросоюза и отдельных стран Европы, в том числе Германии, Великобритании и Франции. В МВД России о доследственной проверке сообщили 27 августа. Пока сотрудники транспортной полиции, которые этим занимаются, сильнодействующих или наркотических веществ не нашли.

26 августа пресс-служба Кремля сообщила, что в телефонном разговоре Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте "затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации Алексея Навального". "С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего", - говорится в пресс-релизе.

Пескова спросили, называл ли Путин в этом разговоре Навального по имени, чего обычно он избегает делать.

"Мы ограничиваемся тем сообщением, которое было выпущено. Вы знаете, что мы обычно не раскрываем детали разговоров за пределами того, что мы сообщаем", - сказал Песков.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Лечить его начали в Омске, а утром 22 августа перевезли в берлинскую клинику Шарите. Его сторонники считают, что его отравили. В Кремле считают, что говорить о природе случившегося еще рано. Врачи Шарите сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов.