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Белорусские СМИ сообщили о попытке штурма посольства Ливии в Минске

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Утром в четверг неизвестные пытались взять штурмом здание посольства Ливии в Белоруссии, сообщает портал tut.by.

"Около шести утра около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. Сотрудники расположенного по соседству посольства Молдовы вызвали милицию", - информирует портал.

К зданию прибыл ОМОН, который пресек попытку штурма и проверил документы у тех, кто находился в здании.

В сообщении отмечается, что силовики покинули территорию, получив распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее.

Как передает корреспондент tut.by, в здании разбили стекло, выломали дверь. Самого посла пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить. На теле посла синяки.

Сейчас люди, пытавшиеся штурмовать здание, находятся на территории посольства. Они потребовали от посла Ливии покинуть здание посольства, иначе они начнут штурм первого этажа.

Месяц назад уже предпринималась попытка штурма посольства. Как передает корреспондент tut.by со ссылкой на посла Ливии, за ней стоял бывший первый атташе посольства. После этого МИД страны обратился за помощью в российские охранные структуры.

Белоруссия Ливия

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