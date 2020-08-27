Инцидент в посольстве Ливии в Минске произошел из-за конфликта дипломатов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - К инциденту, произошедшему в четверг утром в посольстве Ливии в Минске, привели противоречия между ливийскими дипломатами, сообщили в МИД Белоруссии.

Сославшись на информацию правоохранительных органов, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сообщил, что примерно в 6 утра в четверг группа людей проникла на территорию посольства Ливии в Минске. При этом с внешних ворот было срезано запорное устройство, а дверь в здание - вскрыта.

К месту происшествия прибыли представители МВД, но в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях они не могут входить на территорию посольства без соответствующего приглашения. "Ситуация там складывается таким образом, что на территории дипмиссии, кроме аккредитованных дипломатов и административно-технического персонала, находятся лица, которые привлечены для охраны дипломатами посольства. Жалоб о... побоях ни от одной из сторон конфликта не поступало. Правоохранительными органами никто не задерживался", - сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что белорусская сторона в соответствии с международными нормами не может и не будет вмешиваться во внутренние дела иностранных дипмиссий. "В то же время любого рода действия, нарушающие общественный порядок, противоречат Венской конвенции. До старших дипломатов посольства Ливии доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности", - продолжил пресс-секретарь МИД.

МИД также попросил МВД усилить охрану общественного порядка в районе ливийского посольства.

Представитель внешнеполитического ведомства также призвал "решать все спорные вопросы и находить взаимопонимание путем переговоров".

Ранее в четверг портал TUT.BY сообщил, что утром неизвестные попытались взять штурмом здание посольства Ливии. Там отметили, что около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в дипмиссию. Сотрудники соседнего посольства Молдавии вызвали милицию. Временного поверенного в делах Ливии пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить.

По информации портала TUT.BY, месяц назад уже предпринималась попытка штурма посольства. Посол Ливии уточнял, что за ней стоял бывший первый атташе посольства. После этого МИД страны обратился за помощью в российские охранные структуры.