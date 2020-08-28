Поток сирийских беженцев из Ливана удвоился после взрыва в Бейруте

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Число сирийских беженцев, возвращающихся из Ливана в Сирию, в августе после взрыва в порту Бейрута выросло в два раза по сравнению с июлем, сообщил журналистам начальник пункта пропуска российского Центра по примирению враждующих сторон на сирийско-ливанской границе у населенного пункта Джейдет-Ябус Рузаль Ахмедзянов.

"В течение августа вышло в два раза больше беженцев - сирийских граждан из Ливана, чем за месяц до этого. На данный момент вышло 3 227 человек", - сказал Ахмедзянов.

Взрывы в Бейруте

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной было разрушено и повреждено большое количество зданий. Власти Ливана заявили, что причиной взрывов стали 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В результате серии взрывов в Бейруте погибли более 170 человек, еще свыше 6 тысяч получили травмы. 300 тысяч человек остались без крова.

Вечером 8 августа в Бейруте прошла многотысячная акция протеста горожан против властей. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб 10 августа официально объявил об уходе в отставку.

Как отмечали СМИ, Ливан также столкнулся с одним из самых тяжелых за последние десятилетия экономических кризисов, который вызвал широкое недовольство среди населения.