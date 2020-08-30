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ООН заявила о возможном голоде ливанцев из-за взрывов в порту Бейрута

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Более чем половине населения Ливана грозит нехватка продовольствия из-за произошедших в августе взрывов в порту Бейрута, заявили в воскресенье в Экономической и социальной комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

"Свыше половины населения Ливана к концу этого года рискует столкнуться с нехваткой базового продовольствия", - говорится в заявлении на сайте комиссии.

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В ней призывают принять срочные меры, чтобы избежать продовольственного кризиса.

В ЭСКЗА пояснили, что порт Бейрута, значительная часть которого была разрушена взрывами, - основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия. Поэтому в комиссии призывают срочно восстановить зернохранилища в порту.

Также там отметили, что "Ливан очень сильно зависит от импорта продовольствия".

Взрывы в Бейруте

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Президент Ливана Мишель Аун сказал, что ущерб составил не меньше $15 млрд.

Как сообщалось, 9 августа на донорской конференции в помощь Ливану удалось собрать 252,7 млн евро.

Взрывы в порту Бейрута

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Бейрут Ливан ООН

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