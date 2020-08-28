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Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья

Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить пост главы правительства.

"Я принял решение уйти с поста премьера-министра. Я хотел бы извиниться перед народом Японии", - сказал он на пресс-конференции.

Абэ пояснил, что его здоровье стало ухудшаться с середины июля, сейчас он нуждается в курсе лечения.

Премьер отметил, что на его решение уйти в отставку, которое он принял самостоятельно, повлияло улучшение ситуации с коронавирусом в Японии.

Он также сказал, что продолжит исполнять обязанности премьера, пока ему не выберут преемника.

При этом Абэ отказался высказывать предположения, кто бы мог стать его преемником на посту премьер-министра Японии. В то же время он отметил, что перед Японией на фоне продолжающейся пандемии коронавируса продолжают стоять нерешенные вызовы.

Абэ сейчас 65 лет. В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить исполнение полномочий главы правительства.

Он занимает пост премьер-министра Японии самое длительное время в новейшей истории страны, он беспрерывно находится на этом посту на протяжении уже почти восьми лет, с декабря 2012 года. Кроме того, он возглавлял правительство в 2006-2007 годах.

Япония Синдзо Абэ

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