Абэ оставил мирный договор с РФ в повестке правящей партии Японии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава правительства Японии Синдзо Абэ, объявивший в пятницу о намерении покинуть этот пост, выразил сожаление, что в бытность премьером не смог обеспечить подписание мирного договора с Россией.

"Мирный договор с Россией, поправки в конституцию - я покидаю свой пост, не сумев реализовать все эти амбиции и цели. Это в самом деле вызывает у нас всех сожаление", - сказал Абэ на пресс-конференции.

В то же время он отметил, что эти задачи продолжают стоять на повестке дня у правящей Либерально-демократической партии, и новое руководство партии займется ими.

Правящей партией в Японии является Либерально-демократическая партия, ее возглавляет Абэ.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

Между тем, бывший посол России в Токио Александр Панов считает, что решение Абэ об отставке не является хорошим знаком для дальнейшего развития российско-японских отношений.

"Кроме такого политика, как Абэ, в Японии нет кого-либо другого, кто так активно выступал за развитие отношений с Россией. Кто бы ни пришел на пост премьера, в отношениях между Москвой и Токио будет определенный откат назад. Если интерес к России будет меньше, то это, безусловно, не будет в пользу наших двусторонних отношений", - сказал Панов "Интерфаксу" в пятницу.

При этом он считает, что на отставку премьера никак не повлияла проблема так называемых "северных территорий", которую Абэ обещал решить с точки зрения интересов Токио. Вместе с тем, не следует ожидать, что решение Абэ покинуть премьерский пост может ослабить позиции правящей Либерально-демократической партии, полагает эксперт.