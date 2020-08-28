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Лидер "Братьев-мусульман" арестован в пригороде Каира

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Египетские власти арестовали в пятницу временного лидера исламистского движения "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ) Махмуда Иззата, который почти восемь лет скрывался от правосудия, сообщили арабские СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

По данным министерства, Иззат был арестован в жилом доме в одном из пригородов Каира.

Иззат был назначен временным лидером организации вместо арестованного в ночь на 20 августа 2013 года духовного наставника "Братьев-мусульман" Мухаммеда Бадиа.

В феврале 2011 года движение "Братья-мусульмане" приняло решение создать в Египте политическую партию, которая получила название "Партия свободы и справедливости". Одним из ее лидеров стал Мухаммед Мурси.

В июне следующего года Мурси одержал победу на выборах президента Египта. В июле 2013 года он был отстранен от власти египетскими военными.

23 сентября 2013 года египетский суд запретил любую деятельность "Братьев-мусульман", а в декабре того же года правительство Египта объявило движение террористическим.

Египет

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