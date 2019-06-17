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В Египте сообщили о смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси

В Египте сообщили о смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси
Мухаммед Мурси
Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в возрасте 67 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на египетское телевидение. По данным телеканала, Мурси умер после судебного заседания.

Мурси потерял сознание во время судебного заседания по обвинению в шпионаже и скончался прямо в здании суда, сообщает агентство. Тело экс-президента отвезли в больницу. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен.

В октябре 2016 года суд оставил в силе приговор в отношении Мурси, согласно которому ему предстоит провести 20 лет в тюрьме за расправу над протестующими в декабре 2012 года. А в ноябре 2016 года кассационный суд в Египте отменил смертный приговор в отношении Мурси и пяти членов руководства движения запрещенной в стране организации "Братья-мусульмане".

В декабре 2017 года он был приговорен уголовным судом к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей.

Мурси, первый президентом Египта, который был избран на всенародном голосовании находился у власти в стране около года. В 2013 году египетские военные во главе с нынешним главой государства Абделем Фаттахом ас-Сиси отстранили его от власти, после чего в стране прошли массовые демонстрации сторонников Мурси, в ходе которых погибли сотни человек. С того момента в Египте было арестовано почти 16 тысяч человек.

Египет Мухаммед Мурси

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