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Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали семнадцать человек

Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали семнадцать человек
На месте обрушения двухэтажного отеля в провинции Шаньси на севере Китая
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В результате обрушения здания гостиницы в китайской провинции Шаньси погибли 17 человек, еще 28 человек получили ранения, семеро из них - тяжелые, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Трагедия произошла в субботу в городе Линфэнь уезда Сянфэнь. На месте продолжается разбор завалов и поиск, возможно, остающихся под ними людей.

Для руководства спасательными работами в город прибыли представители министерства по чрезвычайным ситуациям Китая.

Причины обрушения полка не установлены, начато расследование.

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