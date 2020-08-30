Французского офицера обвинили в передаче информации России

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Франции отдали под суд офицера французской армии, обвиняемого в передаче информации России, сообщила в воскресенье радиостанция "Europe-1".

"Я могу подтвердить, что судебные власти проводят разбирательство в отношении старшего офицера, обвиняемого в том, что поставил под угрозу безопасность (страны - ИФ)", - сказала министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции.

По его словам, "теперь суд должен определить, в чем именно он виновен и виновен ли вообще".

Радиостанция поясняет, что фигурант дела - французский подполковник, проходивший службу на базе НАТО в Италии.

Предполагается, что офицер передавал РФ важные документы. Его задержала в конце летнего отпуска французская контрразведка. Теперь военнослужащий находится под стражей в Париже.