Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 30.08В России 990 326+4 980В мире 24 996 456+262 008

Французского офицера обвинили в передаче информации России

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Франции отдали под суд офицера французской армии, обвиняемого в передаче информации России, сообщила в воскресенье радиостанция "Europe-1".

"Я могу подтвердить, что судебные власти проводят разбирательство в отношении старшего офицера, обвиняемого в том, что поставил под угрозу безопасность (страны - ИФ)", - сказала министр обороны Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции.

По его словам, "теперь суд должен определить, в чем именно он виновен и виновен ли вообще".

Радиостанция поясняет, что фигурант дела - французский подполковник, проходивший службу на базе НАТО в Италии.

Предполагается, что офицер передавал РФ важные документы. Его задержала в конце летнего отпуска французская контрразведка. Теперь военнослужащий находится под стражей в Париже.

Франция

Новости

Участники оппозиционного марша начали собираться в центре Минска

В Белоруссии на прошедших накануне акциях задержали 29 человек

Очевидцы сообщили о колоннах спецтехники и автозаков в центре Минска

В Белоруссии спортсмены потребовали провести новые выборы президента

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

СМИ назвали претендентов на пост премьера Японии после отставки Абэ

СМИ назвали претендентов на пост премьера Японии после отставки Абэ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 августа

Астероид размером с многоэтажку пролетит вблизи Земли 1 сентября

США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика

США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика

США озабочены планами китайской Skyrizon купить украинский "Мотор Сич"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');