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Что произошло за день: воскресенье, 30 августа

Договоренность Путина и Лукашенко о встрече, очередная акция протеста в Минске, шпионский скандал во Франции

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о встрече в Москве. В Кремле уточнили, что лидеры России и Белоруссии встретятся в ближайшие недели.

- В Минске в день рождения Александра Лукашенко снова прошла протестная акция. К 16:00 было известно о 125 задержанных. К центру Минска стягивалась спецтехника, в охране Дворца Независимости были задействованы несколько бронетранспортеров. К вечеру протестующие начали расходиться из-за дождя. СМИ распространили фотографию, на которой Лукашенко снова был запечатлен у резиденции с автоматом в руках.

- В России четвертый день подряд увеличивается прирост случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки зафиксированы 4 980 случаев COVID-19, накануне сообщалось о 4 941 случае.

- Во Франции будут судить офицера, обвиняемого в передаче документов России. Радиостанция "Europe-1" уточняет, что это французский подполковник, проходивший службу на базе НАТО в Италии. Сейчас он находится под стражей в Париже.

- Эксперты назвали причины крушения Су-27 в Крыму в марте. Комиссия пришла к выводу, что к катастрофе привел подрыв двигателя ракеты, выпущенной пилотом в соответствии с заданием. Следы пороховых газов от двигателя ракеты были найдены на обломках самолета.

- Власти Краснодарского края задумались о закрытии входа на территорию заповедника "Утриш". "Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека", - сказал губернатор Вениамин Кондратьев. Предложение озвучено на фоне лесных пожаров, которые власти связывают с небрежностью туристов.

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