Крупнейшие банки Китая сообщили о рекордном падении прибыли за десятилетие

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие китайские банки отчитались о самом значительном падении прибыли более чем за десятилетие на фоне роста невозвратных долгов и помощи властям в попытках стимулировать восстановление экономики.

Прибыль Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC), крупнейшего в мире банка по объему активов, China Construction Bank Corp., Agricultural Bank of China Ltd. и Bank of China Ltd. упала, как минимум, на 10% в первой половине 2020 года, следует из сообщений кредитных организаций.

Industrial & Commercial Bank of China увеличил резервы на возможные потери по кредитам на 27%, тогда как этот показатель у Bank of China, четвертого крупнейшего в Китае банка, взлетел на 97%.

China Construction Bank и Agricultural Bank of China, второй и третий по величине банки КНР, увеличили резервы на потенциальные потери по кредитам на 49% и 35% соответственно. Без учета отчислений в резервы прибыли всех четырех банков выросли на величины менее 10% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее.

Чистая прибыль ICBC в первом полугодии упала на 11,4%, до 148,8 млрд юаней ($21,67 млрд) по сравнению с 167,9 млрд юаней годом ранее. На невозвратные кредиты пришлось 1,5% от общего показателя кредитов по сравнению с 1,48% годом ранее.

China Construction Bank сократил чистую прибыль до 137,6 млрд юаней против 154,2 млрд юаней. Чистая прибыль Agricultural Bank of China упала до 108,8 млрд юаней с 121,4 млрд юаней годом ранее, тогда как аналогичный показатель Bank of China сократился до 100,9 млрд юаней с 114,0 млрд юаней.

Чистая совокупная прибыль банковского сектора Китая за первые шесть месяцев года сократилась на 4,9% в годовом выражении, показали официальные данные.

"Прибыльность банковского сектора продолжит подвергаться относительно существенному давлению в ближайшие квартал или два на фоне вероятности дальнейшего усиления рисков", - заявил Bloomberg замдиректора Национального института финансов и развития в Пекине Цзэн Ган.

ВВП Китая в первом квартале 2020 года рухнул на 6,8% в годовом выражении, что стало первым снижением экономики КНР с начала публикации ГСУ квартальных данных о ВВП в 1992 году. Во втором квартале экономика Китая вернулась к росту и увеличилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Правительство Китая в июне призвало банки пожертвовать прибылью в 1,5 трлн юаней на снижение ставок, комиссий, отсрочку платежей и увеличение объема необеспеченных кредитов.

Банки начали предоставлять отсрочки по кредитам со сроком погашения после 25 января. Позднее регуляторы продлили действие льготной политики до 31 марта 2021 года.