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Стартовал первый в истории прямой авиарейс из Израиля в ОАЭ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Самолет израильской авиакомпании El-Al в понедельник вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в Абу-Даби, сообщает издание The Times of Israel.

На борту Boeing 737-900 находятся высокопоставленные официальные лица США и Израиля. В составе американской делегации среди прочих советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Израильскую делегацию представляет советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат.

Этот авиарейс стал первым в истории прямым коммерческим авиарейсом из Израиля в ОАЭ.

В августе власти двух стран сообщили, что договорились о нормализации отношений. Ожидается, что официальное соглашение между государствами будет подписано позже в этом году в США. ОАЭ стала одной из немногих арабских стран, согласившихся на мир с Израилем.

El-Al Израиль ОАЭ США

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