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Жители Папуа - Новой Гвинеи попросили главу РПЦ приобщить их к православию

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Более 100 коренных жителей Папуа - Новой Гвинеи написали коллективное обращение к патриарху Кириллу с просьбой начать в стране православную миссию.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в фонде имени Миклухо-Маклая, обращение местных жителей в православие началось в январе-феврале с путешествия на острова настоятеля прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерея Кирилла Шкарбуля. Священник посетил провинцию Восточный Сепик, и после бесед с ним стать православным решил целый клан - всего порядка тысячи человек в нескольких поселениях. Затем священник отправился на остров Бугенвиль, жители которого также проявили интерес к новой для них вере.

По словам священника, несколько жителей Папуа - Новой Гвинеи приняли крещение практически сразу, став первыми православными в этой стране, еще более 100 готовятся к вхождению в православную церковь. Новообращенные православные предложили участки земли в провинции Восточный Сепик и в городе Порт-Морсби под строительство храмов, сообщили в фонде.

На прошлой неделе Синод РПЦ расширил сферу ее пастырской ответственности на Папуа - Новую Гвинею. Значительное большинство жителей страны считают себя приверженцами христианства: согласно переписи 2000 года, это 96% населения, среди которых около четверти - католики, пятая часть - лютеране, есть также адвентисты, пятидесятники, англикане. При этом многие папуасы совмещают христианскую веру с традиционными верованиями коренных народов. Население Папуа - Новой Гвинеи составляет почти 9 млн человек.

Папуа - Новая Гвинея РПЦ патриарх Кирилл

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