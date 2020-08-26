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РПЦ решила проповедовать среди папуасов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви расширил сферу ее пастырской ответственности на такие государства, как Восточный Тимор и Папуа - Новая Гвинея.

На заседании во вторник Синод постановил включить эти страны в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ, который был учрежден в конце 2018 года в ответ на действия Константинополя на Украине, где вопреки желанию канонической церкви была создана параллельная церковная структура.

Таким образом, миссия РПЦ среди папуасов станет отголоском событий на Украине, начавшихся два года назад. До этого в православном мире негласно считалось, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре.

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Обе страны, где РПЦ планирует отныне развивать свою деятельность, до сих пор не были объектом интереса православных миссионеров. Так, Восточный Тимор является одной из двух католических стран Азии (наряду с Филиппинами). Католики здесь составляют порядка 98% жителей, протестанты - 1%, мусульмане - 1%.

Значительное большинство жителей Папуа - Новой Гвинеи также считают себя приверженцами христианства: согласно переписи 2000 года, это 96% жителей страны, среди которых около четверти - католики, пятая часть - лютеране, есть также немного адвентистов, пятидесятников и англикан. При этом многие папуасы совмещают христианскую веру с традиционными верованиями коренных народов.

Ранее в азиатский экзархат РПЦ уже были включены Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

РПЦ Восточный Тимор Папуа - Новая Гвинея

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