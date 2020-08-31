Глава МВД Белоруссии назвал предателями сотрудников, уволившихся в период протестов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники милиции, которые в период протестов в Белоруссии уволились и присоединились к акциям, являются предателями, считает глава МВД республики Юрий Караев.

"Я с ними не хочу разговаривать и говорить я им ничего не хочу. Это их выбор, про предателей все сказано", - сказал он в интервью телеканалу RT.

При этом Караев отметил, что не хочет их ничем клеймить, но осуждает демонстративное увольнение.

"Может они были и хорошие ребята, но у них не хватило мудрости, стойкости, знаний. (...) Если ты чего-то не хочешь, просто напиши рапорт, а вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику - это явно за какую-то обещанную сумму. Или второй мотив - это прославиться, но прославиться, будучи Иудой, это какая-то слабенькая слава", - сказал Караев.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии с дня проведения президентских выборов 9 августа.