МВД Белоруссии объяснило увольнения сотрудников "зомбированием в СМИ"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии фиксирует факты увольнения сотрудников "под влиянием деструктивной агитации" и из-за "зомбирования в СМИ", но они не массовые, заявил начальник главного управления собственной безопасности министерства Андрей Паршин.

"Конечно же, есть сотрудники, которые отказались от продолжения своей служебной деятельности, сложили свои полномочия. Но могу четко обозначить, что эта цифра находится в пределах той погрешности - увольнение и прием на работу, которая была в аналогичном периоде прошлого года", - сказал Паршин, комментарий которого распространила пресс-служба МВД.

По словам Паршина, отдельные сотрудники, "которые заявили о своей некой принадлежности к тем или иным политическим течениям, и сложили свои полномочия", уже обращаются с просьбой о возвращении на службу. МВД, в свою очередь, рассматривает вопрос о целесообразности их повторного приема.

Сотрудники, которые повторно возвращаются на службу, поясняют, что "подверглись влиянию телеграм-каналов и социальных сетей, деструктивной агитации и зомбированию в СМИ", а теперь "осознали правильно ситуацию", рассказал Паршин.

В конце августа глава белорусского МВД Юрий Караев в интервью телеканалу RT назвал предателями силовиков, которые в период протестов в стране уволились и присоединились к акциям.

"Я с ними не хочу разговаривать и говорить я им ничего не хочу. Это их выбор, про предателей все сказано", - сказал он. При этом Караев отметил, что не хочет их ничем клеймить, но осуждает демонстративное увольнение.