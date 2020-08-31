ХАМАС договорился с Израилем о прекращении эскалации напряженности

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС в понедельник объявила о достижении соглашения с Израилем о прекращении эскалации напряженности, сообщает израильское издание Thе Jerusalem Post.

Согласно данным представителей ХАМАС, соглашение достигнуто при посредничестве Катара.

В последнее время палестинские радикалы запускали в сторону Израиля с территории сектора Газа, который находится под фактическим управлением ХАМАС, воздушные шары и воздушных змеев с закрепленными на них взрывчаткой и емкостями с воспламеняющейся жидкостью. Армия обороны Израиля отвечала на это ударами по целям ХАМАС в секторе Газа.