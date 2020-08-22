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Израиль обстрелял объекты ХАМАС на юге сектора Газа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Израильские танки обстреляли наблюдательные пункты палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел израильских территорий накануне, сообщают в субботу израильские СМИ.

Израильские танки и артиллерия нанесли удары рано утром в субботу по нескольким наблюдательным пунктам ХАМАС. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало, но группировке причинен материальный ущерб, говорится в сообщении.

Ракету, запущенную накануне из сектора Газа в направлении Израиля, перехватила и сбила система ПРО "Железный купол" в районе города Сдерот на юге страны. Там и в нескольких населенных пунктах поблизости накануне звучали сигналы сирены, предупреждающей о ракетном обстреле.

В последние дни на границе Израиля и сектора Газа сохраняется напряженная обстановка.

Израиль Сектор Газа ХАМАС

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