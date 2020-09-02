В США в этом году не выявляли кибератак на инфраструктуру для выборов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) во вторник опровергли сообщения о каких-либо атаках на избирательную инфраструктуру.

"CISA и ФБР не видели никаких кибератак в этом году на базы данных регистрации избирателей или на любые системы, связанные с голосованием", - говорится в совместном заявлении агентств, опубликованном в твиттере ФБР.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими федеральными, региональными и муниципальными партнерами по выборам, чтобы обеспечить безопасность процесса голосования. Мы и наши партнеры постоянно отслеживаем риски, связанные со всеми методами голосования во время наших выборов", - отмечается в заявлении.

Уточняется, что вся информация регулярно предоставляется чиновникам, ответственным за избирательные системы.

ФБР и CISA также призвали избирателей быть осторожными с информацией, которую они получают во время выборов. В агентствах отметили, что "непроверенные заявления должны рассматриваться со здоровой дозой скептицизма".

"Мы призываем избирателей обращаться к надежным источникам информации, в данном случае к сотрудникам избиркомов штатов, которые правильно указали, что многие регистрационные данные избирателей находятся в открытом доступе или легко покупаются", - говорится в заявлении.

Опасения по поводу безопасности выборов в США усилились в 2016 году, когда Вашингтон обвинил Россию в попытках вмешательства в американские выборы. Российская сторона неоднократно заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.