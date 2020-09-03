Захарова назвала спекуляцией выводы Facebook о влиянии на избирателей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Заявления Facebook о российской кампании влияния на американских избирателей являются спекуляциями, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Она сказала это на брифинге.

"Авторов аккаунтов обвиняют в попытке внушить аудитории радикально левые взгляды, а также публикации критики в адрес обоих кандидатов в президенты США. В абсолютно спекулятивной манере указывается на вероятность их сотрудничества с российским СМИ "Агентство интернет-исследований", подается все так, что установлен факт скоординированного неаутентичного поведения", - сказала она.

"Что вероятно, IT-корпорации действовали по политическим соображениям в русле подходов той части американского истеблишмента, которая неустанно продолжает раздувать миф об угрозе российского вмешательства в избирательные процессы в США", - добавила Захарова.

Дипломат полагает, что подобные спекуляции делаются специально в контексте предстоящих в ноябре выборов президента США. Она от имени МИД призвала FB "пересмотреть свою политику в сторону соблюдения фундаментальных международно-правовых норм и демократических принципов свободы слова и выражения мнения".

Facebook 1 сентября заявил, что обнаружил российскую кампанию влияния, замаскированную под независимое СМИ и нацеленную на "левых" избирателей в США и Великобритании. В ее проведении компания заподозрила россиян, связанных с Агентством интернет-исследований.