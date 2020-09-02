Brent подорожала до $45,89 за баррель

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду на ожиданиях инвесторов еженедельных данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране.

К 7:57 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,68%), до $45,89 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,30 (0,7%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 (0,77%), до $43,09 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $0,15 (0,4%).

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 28 августа, снизились на 6,4 млн баррелей. Таким образом, показатель снизился по итогам шестой недели подряд. По данным API, запасы бензина в стране уменьшились на 5,8 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что доклад Минэнерго США покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина упали на 4,7 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Во вторник поддержку нефтяному рынку оказали данные индексов менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая и США. Промышленный PMI Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе 2020 года поднялся до максимума с ноября 2018 года и превзошел ожидания аналитиков.