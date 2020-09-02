Торги на российском рынке акций открылись ростом индексов в пределах 0,8%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций начались ростом цен blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних площадок, лидируют бумаги "Яндекса". Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 3000 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи прибавил 0,8% и составил 2998,18 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% до 1283,06 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар подорожал на 9 копеек до 73,67 рубля, золото подешевело на 0,3%, до $1973 за тройскую унцию.

Подорожали акции "Яндекса" (+1,6%), АФК "Система" (+1,6%), Polymetal (+1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Московской Биржи" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "РусАла" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%).

Акции "Детского мира" подешевели на 1,5% на решении АФК "Система" и Российско-китайского инвестиционного фонда полностью продать свои доли в компании. Об SPO было объявлено 1 сентября вечером, в результате в свободном обращении будет 100% акций ритейлера.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, рынки в начале сентября получили поддержку благодаря сильным статданным из США, а инвесторы вновь поддержали технологический сектор. Причин для "распродажных" настроений для инвесторов в американские акции пока недостаточно. В целом, на текущий момент совокупность факторов в пользу среднесрочного продолжения роста пока перевешивает, считает эксперт.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку нефтяному рынку оказывают как общемировой аппетит к риску, так и ослабление доллара. Индекс доллара США обновил минимумы с апреля 2018 года на фоне ожиданий сохранения низких процентных ставок ФРС в долгосрочной перспективе. От отчета Минэнерго США в среду в среднем ждут падения запасов нефти на прошлой неделе на 1,95 млн баррелей после их снижения на 4,69 млн баррелей неделей ранее. Данные могли бы дать рынку дополнительный импульс к росту.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает уровень 3010 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), для индекса РТС - 1280 пунктов. Пока эти уровни не будут преодолены, говорить о восстановлении краткосрочного восходящего тренда на рынке не приходится. Российские "быки" не против покупок, но все еще осторожничают. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2950-3020 пунктов, считает Кожухова.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным. Нефть и металлы промышленной группы дорожают, но повышение котировок незначительно. Драгоценные металлы вовсе снижаются на фоне локального укрепления доллара. Все это предполагает, что российский рынок акций будет больше склонен к продолжению консолидации. В среду последний день с дивидендами на бирже торгуются акции Polymetal (дивиденды 29,8 рубля на акцию), а "Мосбиржа" сообщит об объемах торгов за август.

Дополнительный оптимизм рынок черпает из выступлений представителей ФРС и Белого дома. Глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщил, что республиканцы выдвинут новые предложения по целевому пакету помощи в условиях пандемии уже на следующей неделе. Управляющий ФРС Лаэль Брейнард предположила, что от ФРС могут потребоваться дополнительные шаги по поддержке экономики. Днем ранее вице-председатель ФРС Ричард Клорида намекал на возможную фиксацию кривой доходности. Иными словами, если летом в ФРС не приветствовали идею таргетирования доходностей, то к осени эта позиция могла поменяться, полагает аналитик.

Отчет API показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,4 млн баррелей. Вероятно, что ураган "Лаура" привел к более масштабному сокращению поставок, чем предполагалось ранее. До сих пор 71 из 643 добывающих американских платформ в Мексиканском заливе остаются без персонала. На текущий момент добыча в Мексиканском заливе остается более чем на 28% ниже обычного, отмечает Кочетков.

В США во вторник индексы выросли на 0,8-1,4%, S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,4%) обновили рекорды на фоне статистики о росте индекса деловой активности в производственном секторе в США (ISM Manufacturing) до максимума с ноября 2018 года. Значение индикатора в прошлом месяце поднялось до 56 пунктов с июльских 54,2 пункта, тогда как аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 54,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В прошлом месяце Dow Jones увеличился на 7,6%, S&P 500 - на 7%. Это лучший показатель за август, соответственно, с 1984 года и с 1986 года, отмечает MarketWatch. Месячный подъем Nasdaq составил 9,6%, в результате индекс показал лучший прирост за август за последние 20 лет. При этом рост американского фондового рынка был зафиксирован по итогам пятого месяца подряд.

На этой неделе инвесторы также ожидают публикации данных министерства труда США о безработице в прошлом месяце.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее объявил о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

Между тем, в среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,5%).

ВВП Австралии во втором квартале упал на 7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Снижение наблюдалось второй квартал подряд, в январе-марте оно составило 0,3%. При этом падение ВВП в апреле-июне стало максимальным с начала наблюдений в 1959 году.

Нефть утром в среду продолжает дорожать в ожидании публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах сырья в стране. К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы дорожали в Лондоне на 0,9%, до $46 за баррель (+0,7% во вторник), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке также на 0,9%, до $43,16 за баррель (+0,4% накануне).

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 28 августа, снизились на 6,4 млн баррелей. Таким образом, запасы сократились по итогам шестой недели подряд. По данным API, запасы бензина в стране уменьшились на 5,8 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что доклад Минэнерго США покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина упали на 4,7 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Во вторник поддержку нефтяному рынку оказали данные индексов менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая и США. Промышленный PMI Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года.